Радий Хабиров поручил восстановить в Башкирии кровли школ, сорванные ветром

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился проследить за процессом восстановления кровли двух школ, которую снес ураганный ветер. Соответствующее поручение он озвучил министру образования и науки региона Ильдару Мавлетбердину.    

Фото №1 - Радий Хабиров поручил восстановить в Башкирии кровли школ, сорванные ветром

Напомним, на минувшей неделе из-за неблагоприятной погоды в Белорецком и Гафурийском районах со зданий школ сорвало кровлю на площади 128 и 805 «квадратов».

Как отметил, руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов, пострадавших в обоих случаях не было.

Обучение учащихся организовано в дистанционном режиме и методом подвоза. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы в Белорецком районе завершены. В Гафурийском районе завершен процесс оценки ущерба и организованы соответствующие подготовительные мероприятия для дальнейшего ремонта. 

Кирилл Первов, руководитель госкомитета Башкирии по ЧС

Фото: скриншот видеотрансляции 

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