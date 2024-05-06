Радий Хабиров поручил восстановить в Башкирии кровли школ, сорванные ветром

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился проследить за процессом восстановления кровли двух школ, которую снес ураганный ветер. Соответствующее поручение он озвучил министру образования и науки региона Ильдару Мавлетбердину.
Напомним, на минувшей неделе из-за неблагоприятной погоды в Белорецком и Гафурийском районах со зданий школ сорвало кровлю на площади 128 и 805 «квадратов».
Как отметил, руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов, пострадавших в обоих случаях не было.
Фото: скриншот видеотрансляции