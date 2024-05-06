Радий Хабиров поручил восстановить в Башкирии кровли школ, сорванные ветром

Обучение учащихся организовано в дистанционном режиме и методом подвоза. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы в Белорецком районе завершены. В Гафурийском районе завершен процесс оценки ущерба и организованы соответствующие подготовительные мероприятия для дальнейшего ремонта.

Кирилл Первов, руководитель госкомитета Башкирии по ЧС