Жители Уфы собрали гумпомощь для бойцов СВО

В зону СВО отправился гуманитарный конвой, собранный администрацией, жителями и предпринимателями Кировского района Уфы. 11 большегрузных машин заполнили предметами первой необходимости: автомобилями, стройматериалами, техникой, медикаментами, продуктами питания и сладостями.
Бойцам передадут личные посылки и письма от школьников. Более 160 тонн груза доставят в Запорожскую область, где в одном из полков находятся более 350 бойцов из Кировского района Уфы. Также с колонной с гумпомощью отправятся две фуры, собранные республикой, и еще четыре большегруза присоединятся в Туймазинском районе.
Помочь бойцам на передовой решила и семья Сафиных. Дети, внуки и правнуки героя Советского Союза и ветерана Великой Отечественной войны Нуруллы Давлетгареевича Сафина внесли свой вклад в сбор гумпомощи. Приобрели и передали автомобиль, запчасти, колеса, аккумуляторы и сладости, чтобы порадовать ребят. А в группе сопровождения – один из членов семьи с особой миссией.