Жители Уфы собрали гумпомощь для бойцов СВО

Бойцам передадут личные посылки и письма от школьников. Более 160 тонн груза доставят в Запорожскую область, где в одном из полков находятся более 350 бойцов из Кировского района Уфы. Также с колонной с гумпомощью отправятся две фуры, собранные республикой, и еще четыре большегруза присоединятся в Туймазинском районе.