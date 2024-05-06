В Уфе в парке Победы откроют памятник Гази Загитову

9 мая в уфимском парке Победы откроют памятник участнику Великой Отечественной войны Гази Загитову. 30 апреля 1945 года он вместе с боевыми товарищами установил красное знамя на крыше Рейхстага. При этом получил ранение, но остался в строю и охранял древко с полотном. Три года назад на малой родине отважного красноармейца — в Мишкинском районе — уже установили памятник в честь его подвига и четырёх героев Советского Союза.

Работы завершены, и остается последний штрих — памятник укрывают полотном. Пока общий вид памятника под секретом. Но 9 мая в торжественной обстановке покрывало снимут, чтобы все увидели величественную фигуру воина. Это Гази Загитов, человек, водрузивший красное знамя на крыше Рейхстага.

Бронзовая фигура воина с флагом будет высотой более 3,5 метров. При этом почти такой же высоты сам постамент. Памятник откроют возле Республиканского музея боевой славы, где, к слову, уже есть экспозиция, посвященная Гази Загитову. Он изображен возле стены Рейхстага, где оставляет на память свое имя. И любой желающий может ознакомиться с выставкой.

В 2021-м в селе Мишкино был открыт мемориал в память о подвиге Загитова, а также о Героях Советского Союза Махмута Актуганова, Ишмая Ишкинина, Степана Казакова и Егора Орсаева. В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Гази Загитов был призван в армию в 1940-м. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Множество ожесточенных боев прошел наш земляк, но смерть обходила его стороной. За проявленный героизм Гази Загитов награжден многими наградами, в том числе орденами Славы второй и третьей степени и медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Последняя спасла его от гибели, приняв на себя немецкую пулю и отведя от сердца, когда он устанавливал знамя на крыше фашистского логова. За это его наградили орденом Красного Знамени.

Шутил, на гармошке играл, песни пел. Говорят, что именно из-за песни он познакомился с Камиля-апай. Рамиль Загитов, племянник Гази Загитова

Он был во всём примером. Общительный, но не любил про себя рассказывать. Сказал, что потом мы всё про него узнаем. Загида Янышева, племянница Гази Загитова