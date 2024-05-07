В Башкирии во время пожара сгорели надворные постройки и автомобиль

Накануне вечером в селе Новотураево Ермекеевского района произошел сильный пожар. Получив сообщение о возгорании, огнеборцы МЧС России и добровольцы прибыли на место происшествия.

Фото №1 - В Башкирии во время пожара сгорели надворные постройки и автомобиль

Сгорели сарай, гараж, хозблок и автомобиль «Лада Гранта». К сожалению, в результате пожара пострадал 70-летний мужчина.

Фото №2 - В Башкирии во время пожара сгорели надворные постройки и автомобиль

Он доставлен в районную больницу с термическими ожогами I, II степени лица, кистей рук и правой ноги. По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в настоящее время его состояние медики оценивают как удовлетворительное.  

Причину пожара установит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ  

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