Жители Башкирии смогут понаблюдать за вечерним Меркурием

Меркурий сейчас виден утром в созвездии Рыб, а эклиптика — линия на небесной сфере, вдоль которой движутся планеты и Солнце, в это время года, по утрам, низко расположена к горизонту, поэтому Меркурий восходит всего на 24 минуты раньше Солнца, поднимаясь перед восходом Солнца всего на три градуса над горизонтом, и не виден на фоне светлого неба. Утренняя видимость Меркурия продлится с 12 апреля по 14 июня — до его верхнего соединения с Солнцем, после чего он будет виден вечером.

представители Уфимского планетария