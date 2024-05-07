Жители Башкирии смогут понаблюдать за вечерним Меркурием

Представители Уфимского планетария рассказали об интересных событиях в космосе. Так, 10 мая в 00:43 Меркурий будет находиться в наибольшем западном удалении от Солнца.
Меркурий, так же, как и Венера, бывает виден либо утром, либо вечером. Его часто называют «неуловимым», поскольку среди планет он имеет самую маленькую продолжительность видимости, так как, являясь ближайшей к Солнцу внутренней планетой (орбита Меркурия находится внутри земной), он удаляется от Солнца не более чем на 28 градусов и в основном находится вблизи Солнца, теряясь в его лучах и становясь недоступным для наблюдения.
Лучше всего Меркурий виден чуть более двух часов весной в вечернее время и осенью в утреннее.