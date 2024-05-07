Жители Башкирии смогут понаблюдать за вечерним Меркурием

Представители Уфимского планетария рассказали об интересных событиях в космосе. Так, 10 мая в 00:43 Меркурий будет находиться в наибольшем западном удалении от Солнца.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут понаблюдать за вечерним Меркурием

Меркурий сейчас виден утром в созвездии Рыб, а эклиптика — линия на небесной сфере, вдоль которой движутся планеты и Солнце, в это время года, по утрам, низко расположена к горизонту, поэтому Меркурий восходит всего на 24 минуты раньше Солнца, поднимаясь перед восходом Солнца всего на три градуса над горизонтом, и не виден на фоне светлого неба. Утренняя видимость Меркурия продлится с 12 апреля по 14 июня — до его верхнего соединения с Солнцем, после чего он будет виден вечером.

представители Уфимского планетария 

Меркурий, так же, как и Венера, бывает виден либо утром, либо вечером. Его часто называют «неуловимым», поскольку среди планет он имеет самую маленькую продолжительность видимости, так как, являясь ближайшей к Солнцу внутренней планетой (орбита Меркурия находится внутри земной), он удаляется от Солнца не более чем на 28 градусов и в основном находится вблизи Солнца, теряясь в его лучах и становясь недоступным для наблюдения.

Лучше всего Меркурий виден чуть более двух часов весной в вечернее время и осенью в утреннее.

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