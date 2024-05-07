Ратмир Мавлиев рассказал о мероприятиях в Уфе в День Победы

Столица Башкирии готовится к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. В этот день в Уфе пройдут различные массовые мероприятия. Об этом глава города Ратмир Мавлиев сообщил в своем телеграм-канале.

Так, 8 и 9 мая на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет выставка военной техники и автомобилей. 9 мая в 12:00 по Проспекту Октября пройдет парад военнослужащих. В этот же день с 13:00 до 19:00 на площади имени В. И. Ленина состоится праздничный концерт «Равнение на Победу», посвященный подвигу советских людей в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Ратмир Мавлиев рассказал о праздничных мероприятиях, которые пройдут в этот день во всех районах Уфы: в парках «Волна», «Первомайский», «Кашкадан», «Демский», имени И. Якутова, Парке Победы, а также в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова.

Напомним, накануне мэр башкирской столице на оперативном совещании в ЦУРе отметил, что Уфа примет участие во всероссийских военно-патриотических акциях в онлайн и офлайн форматах. В образовательных учреждениях города проведут уроки мужества, тематические классные часы, экскурсии и творческие мероприятия.