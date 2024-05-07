В Башкирии школьники обустроили зону отдыха благодаря инициативному бюджетированию

В гимназии №2 села Бураево появилась современная зона отдыха, которую придумали сами школьники. Для реализации проекта они привлекли финансовую помощь государства через конкурс школьного инициативного бюджетирования. В прошлом году более 140 школ региона стали победителями и смогли воплотить свои идеи в жизнь.

Концерт во время школьной перемены – легко. Зрители быстрее занимают места. Выступает местное гитарное трио – группа юнармейцев исполняет патриотические песни. Теперь оборудованная концертная зона в коридоре школы – их любимая площадка.

Новая зона отдыха, которая появилась в школе, – результат победы в конкурсе школьного инициативного бюджетирования. Коридор превратился в многофункциональное пространство с мягкой мебелью и медиаподиумом. Здесь можно почитать книги, посидеть в интернет-кафе. Также сыграть в шахматы, причем как настольные, так и ростовые. А проектор и интерактивная доска позволяют проводить творческие встречи, мастер-классы и готовиться к мероприятиям. Все придумали сами школьники. Причем внутри школы была своя конкуренция.

Кроме того, одну из стен оборудовали подсветкой, и теперь здесь школьники смогут проводить художественные выставки. Мини-галерея – тоже часть нового пространства.