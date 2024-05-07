В Уфе на один день изменится схема движения транспорта

В Уфе в связи с проведением парада, приуроченного ко Дню Победы, изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает управление транспорта и связи администрации города.

Фото №1 - В Уфе на один день изменится схема движения транспорта

Так, 9 мая с 10:00 до 14:30 будет прекращено движение транспорта:

— по проспекту Октября (от ул. Шафиева до ул. Кольской);

— по Южному проезду (от проспекта Октября до ул. Российской);

— по Северному проезду (от проспекта Октября до ул. Российской);

— по ул. Новогорной (от Южного проезда до Северного проезда).

Жителей и гостей Уфы просят заранее планировать маршрут.

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