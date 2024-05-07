В Уфе на один день изменится схема движения транспорта

В Уфе в связи с проведением парада, приуроченного ко Дню Победы, изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает управление транспорта и связи администрации города.
Так, 9 мая с 10:00 до 14:30 будет прекращено движение транспорта:
— по проспекту Октября (от ул. Шафиева до ул. Кольской);
— по Южному проезду (от проспекта Октября до ул. Российской);
— по Северному проезду (от проспекта Октября до ул. Российской);
— по ул. Новогорной (от Южного проезда до Северного проезда).
Жителей и гостей Уфы просят заранее планировать маршрут.