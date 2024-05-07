В Уфе в параде Победы впервые примет участие женский расчет УФСИН

В параде Победы впервые примут участие женский расчет УФСИН. 64 сотрудницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану с декабря готовились к торжеству, и сегодня они стоят в строю наряду с мужчинами.
Перед площадью имени Ленина, несмотря на холодную погоду, участники стойко выдержали репетицию парада. Подготовка собрала много зрителей. Горожане смогли посмотреть часть того, что их ожидает уже в День Победы.
Всего привлечены 22 парадных расчёта из 1,5 тысячи человек — сотрудники правоохранительных органов, исполнительной власти. Также их будущие коллеги — студенты. Кроме пеших коробок, в параде будет участвовать и механизированная колонна. 7 единиц техники времён Великой Отечественной войны и 9 машин — современных, из Уфимского территориального гарнизона. А в небе над Уфой пролетят вертолёты и самолёты малой авиации.