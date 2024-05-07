В Уфе в параде Победы впервые примет участие женский расчет УФСИН

В параде Победы впервые примут участие женский расчет УФСИН. 64 сотрудницы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану с декабря готовились к торжеству, и сегодня они стоят в строю наряду с мужчинами.

Перед площадью имени Ленина, несмотря на холодную погоду, участники стойко выдержали репетицию парада. Подготовка собрала много зрителей. Горожане смогли посмотреть часть того, что их ожидает уже в День Победы.