В Уфе пьяная девушка ударила ножом незнакомку

В башкирской столице на Гостином дворе у одного из ночных заведений нетрезвая девушка набросилась на незнакомку с ножом.

По информации портала Ufanovosti.ru, инцидент произошел после того, как охрана заведения не пропустила нападавшую из-за того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Это привело девушку в ярость, и она набросилась на незнакомку, которая оказалась рядом, и устроила потасовку. Известно, что она успела дважды ранить ножом пострадавшую.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в полицию доставили обеих участниц конфликта. В отношении нападавшей составили административный протокол, а вторая девушка была направлена на судмедэкспертизу.