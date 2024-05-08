В Уфе рассказали о психологической помощи участникам боевых действий

Эксперты рассказали о психологической помощи участникам боевых действий. В Уфе состоялся брифинг на тему оказания помощи военнослужащим, вернувшимся с передовой. Организаторами мероприятия выступили Госкомитет Башкортостана по молодёжной политике, а также Республиканский молодёжный психологический центр.

Специалистам рассказали о возможности использования вспомогательного оборудования психолого-диагностической лаборатории. В течение трёх дней в Республиканском психологическом центре пройдут обучающие курсы для ведущих психологов «Реабилитация военнослужащих после участия в боевых действиях, членов их семей и беженцев».