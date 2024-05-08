Добровольца СВО из Башкирии пригласили в Москву для участия в параде Победы
Завтра,
9 мая, участник спецоперации из Башкирии с позывным «Юрэ» отправится в Москву,
чтобы принять участие в параде, посвященном 79-й годовщине Великой Победы. Как рассказал
сам военнослужащий, новость о том, что его пригласили в столицу страны, стала
для него неожиданностью.
Признаюсь честно, тревожно оставлять свой взвод в самый разгар боевой работы. Но в любом случае — большая честь находиться с участниками специальной военной операции из других регионов в самом сердце России. Это ещё раз доказывает, что мой выбор пойти добровольцем на СВО был верным. Скорее всего, мне не придётся маршировать по Красной площади. Но уже почетно быть свидетелем торжественного прохождения военнослужащих. 9 мая невозможно не думать о своих боевых товарищах и, конечно же, о своём дедушке. Моему деду было 17 лет, когда его в 1943 году отправили служить на Дальний Восток. После Победы над фашистской Германией в 1945 году он участвовал в освобождении Китая от японских захватчиков. Имеет две медали «За отвагу». После войны продолжал служить в Советской армии до 1953 года в авиационной части. Мои дети почти не помнят своего прадеда, но каждый год чтят память своих дедушек и бабушек, принимая участие в акции «Бессмертный полк». Сегодня приходит особое понимание того, насколько это актуально, как важно помнить историю Родины и не забывать героический вклад, который внесли наши предки ради мирной жизни потомков.
Доброволец СВО, позывной «Юрэ»
До
того, как «Юрэ» отправился добровольцем на передовую в зону проведения спецоперации,
он работал в должности заместителя главы администрации одного из муниципалитетов
республики. Но, по его словам, он в первую очередь – кадровый офицер в запасе. Мужчина
окончил Военную академию имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. На Донбассе
воин служит командиром взвода связи башкирского добровольческого батальона
имени Героя России Минигали Шаймуратова.
Он
отмечает, что боевые будни – это не только тревога и напряжение. Нередко солдаты
находят время и порадоваться, и пошутить. Не так давно, рассказывает «Юрэ»,
бойцы взвода спасли маленького щенка, который чудом выжил во время танковых
обстрелов. Ребята выходили его и обучили командам.
На передовой быстро приходишь к выводу, что главное в жизни вовсе не вещи. Это вам любой боец скажет. На большом расстоянии от родного края начинаешь более трепетно относиться к тому, что всегда казалось привычным — дом, семья, друзья. Недавно поймал себя на мысли: удивительно и даже странно, что в век современных технологий боец больше всего рад получить обычное письмо на листке бумаги, в конверте. Думаю, такие же радостные чувства испытывали солдаты и офицеры в годы Великой Отечественной войны. Видели бы вы, как сияют глаза воинов, когда они получают посылки от своих близких с письмами. Не важно содержимое, важно тепло, которое в них чувствуется. Даже письма со словами поддержки и рисунки от незнакомых детей бойцы берегут и носят их у сердца. Для многих эти простые вещи стали оберегом. У меня на приборе фронтового автомобиля — модель российского танка Т-72, который собрал мой старший сын. Посмотришь – и сразу на душе становится легче.
Доброволец СВО, позывной «Юрэ»
Сегодня
много наших земляков-добровольцев пополняют ряды башкирских батальонов, подписав
контракт с Минобороны страны. Все они идут на передовую, чтобы приблизить нашу Победу.
Надо понимать, что выполнение боевых задач специальной военной операции — это очень серьёзный и ответственный шаг. Среди нас нет случайных людей. На фронте просто не бывает: люди постоянно подвергаются проверке на прочность, перед ними стоят задачи, которые надо выполнить. Кроме того, это ответственность, ведь от твоих действий зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарищей. Но у башкирских добровольцев есть большое преимущество — поддержка нашей республики. Это, кстати, отмечают и соседние батальоны. Чаще всего возникают финансовые, бытовые, медицинские вопросы. Могу привести сотни примеров, когда все они решались максимально быстро. Например, дочери сослуживца понадобилась срочная дорогостоящая операция. Республика очень оперативно посодействовала в этом вопросе. Бойцов на передовой также тревожат вопросы, которые возникают дома в период их отсутствия. И в этом случае во многом стараются помочь. Да и тот факт, что семьи военнослужащих окружены заботой и вниманием, дорогого стоит. Помню, летом прошлого года в зону СВО приезжал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он расспрашивал ребят об их быте, внимательно их выслушал, записал адреса семей, чтобы заехать и передать привет. Про себя тогда подумал: как он успеет с таким плотным графиком. Но Радий Фаритович сдержал слово и заехал ко всем. А бойцу, который знает, что за его спиной мощный тыл, гораздо проще и легче выполнять боевые задачи.
Доброволец СВО, позывной «Юрэ»
Отметим,
Главой Башкирии Радием Хабировым подписан указ о единовременной выплате добровольцам,
заключившим контракт с Министерством обороны России, в размере 205 тысяч
рублей. Таким образом, при заключении контракта общая сумма единовременной
выплаты, которую получат военнослужащие, составит 400 тысяч рублей. Из этой
суммы 205 тысяч рублей выделяет регион и 195 тысяч рублей — Министерство
обороны страны.
Также
мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате
бойцам, служащим по контракту, в размере 200 тысяч рублей. Данная мера
поддержки адресована тем, кто заключил или заключит контракт в период с 1 мая по
31 августа 2024 года.
Таким
образом, жители Уфы при заключении контракта получат единовременную выплату в
размере 600 тысяч рублей (205 тысяч рублей выделяет Башкирия и 195 тысяч рублей
— Министерство обороны России).
Напомним,
всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим
номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны
Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347)
248-29-31 – пункт отбора.
Кроме
того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по
контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки
можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото:
из личного архива командира взвода связи батальона имени Героя России Минигали
Шаймуратова с позывным «Юрэ»