Добровольца СВО из Башкирии пригласили в Москву для участия в параде Победы

Надо понимать, что выполнение боевых задач специальной военной операции — это очень серьёзный и ответственный шаг. Среди нас нет случайных людей. На фронте просто не бывает: люди постоянно подвергаются проверке на прочность, перед ними стоят задачи, которые надо выполнить. Кроме того, это ответственность, ведь от твоих действий зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарищей. Но у башкирских добровольцев есть большое преимущество — поддержка нашей республики. Это, кстати, отмечают и соседние батальоны. Чаще всего возникают финансовые, бытовые, медицинские вопросы. Могу привести сотни примеров, когда все они решались максимально быстро. Например, дочери сослуживца понадобилась срочная дорогостоящая операция. Республика очень оперативно посодействовала в этом вопросе. Бойцов на передовой также тревожат вопросы, которые возникают дома в период их отсутствия. И в этом случае во многом стараются помочь. Да и тот факт, что семьи военнослужащих окружены заботой и вниманием, дорогого стоит. Помню, летом прошлого года в зону СВО приезжал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он расспрашивал ребят об их быте, внимательно их выслушал, записал адреса семей, чтобы заехать и передать привет. Про себя тогда подумал: как он успеет с таким плотным графиком. Но Радий Фаритович сдержал слово и заехал ко всем. А бойцу, который знает, что за его спиной мощный тыл, гораздо проще и легче выполнять боевые задачи.

Доброволец СВО, позывной «Юрэ»