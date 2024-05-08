Поддержка МСП в Башкирии: как предпринимателям получить субсидии

Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе и десятое место в России по числу предпринимателей. В республике насчитывается 136 тыс. организаций и более 186 тыс. самозанятых. Такому росту способствуют меры поддержки на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях. Только за последний год число субъектов МСП выросло на 6,4%. Житель Аургазинского района превратил хобби в бизнес. Мастерская – в гараже, а из сотрудников – сам Ильшат Зиннуров и его новый станок ЧПУ. Идея создавать изделия и сувениры из дерева родилась давно, а реализовать ее получилось лишь несколько месяцев назад.

Аккуратно, с выверенной точностью фреза скользит по дереву, как кисть по холсту. Станку подвластен рисунок любой сложности, разве что действия заранее запрограммированы. К слову, для создания небольшого сувенира станку требуются сотни действий.

Ильшат Зиннуров по образованию программист станков ЧПУ, поэтому и совладать с этим металлическим зверем ему несложно. Он приобрел его несколько месяцев назад. Выбирал многофункциональный и большой, чтобы была возможность создавать крупногабаритные изделия. Тогда же и появилась мастерская «Талагач».

Пока станок стоит в гараже, но это временно. В планах – построить полноценную мастерскую. Родные идею главы семейства поддерживают, ведь мечты должны сбываться.

Сегодня в Аургазинском районе около 700 предпринимателей и порядка 2000 самозанятых. Такое количество связано с благоприятными условиями для ведения бизнеса. Открыв мастерскую, Ильшат Зиннуров столкнулся с высокой ценой на оборудование и с затратами на сырье и стройматериалы. Узнав о мерах поддержки, предприниматель решил подать документы и возместить часть затрат на оборудование.