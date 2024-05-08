В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по акробатическому рок-н-роллу

В нашем танце 9 человек, мы участвуем во многих соревнованиях. Ездили в Йошкар-Олу, в Нефтекамск. К нам приезжают тоже много городов и пытаются с нами соревноваться. Мы всегда выходим с настроем победить. И всегда с хорошим настроением.

Полина Мустафина и Ирина Кикина, участницы чемпионата и первенства по акробатическому рок-н-роллу