В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по акробатическому рок-н-роллу

В Уфе прошли чемпионат и первенство Республики Башкортостан по акробатическому рок-н-роллу. Более 300 спортсменов поборолись за медали в различных дисциплинах. Участие в стартах приняли как представители нашей республики, так и спортсмены из Нефтекамска, Йошкар-Олы, Самары и Кургана.
Красота танца и сложность элементов. Это про акробатический рок-н-ролл. Длительность танца составляет полторы минуты. За это время спортсмены должны продемонстрировать синхронность движений, а также правильное выполнение элементов.
Соревнования носили открытый статус, и принять участие в них могли спортсмены из любого региона. Акробатический рок-н-ролл необычен тем, что им могут заниматься любители разных возрастов. Так, в прошедшем старте участие приняли спортсмены от 4-х лет и старше.
«Вперед, Россия» — это команда из Уфы, которая покорила зрителей своим оригинальным образом. В их коллективе 9 спортсменок. Они остановились в шаге от призового места.
Непростая задача стоит и перед тренерами. Они дают особый настрой и говорят слова поддержки каждому воспитаннику перед выходом на паркет.
В акробатическом рок-н-ролле огромное количество дисциплин. Только на республиканском турнире спортсмены выступили в шестидесяти шести дисциплинах. Прошедшие старты стали отборочными на окружные соревнования. Они пройдут в середине мая в Нижнем Новгороде.