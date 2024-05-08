В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по акробатическому рок-н-роллу

В Уфе прошли чемпионат и первенство Республики Башкортостан по акробатическому рок-н-роллу. Более 300 спортсменов поборолись за медали в различных дисциплинах. Участие в стартах приняли как представители нашей республики, так и спортсмены из Нефтекамска, Йошкар-Олы, Самары и Кургана.

Красота танца и сложность элементов. Это про акробатический рок-н-ролл. Длительность танца составляет полторы минуты. За это время спортсмены должны продемонстрировать синхронность движений, а также правильное выполнение элементов.

Наша судейская коллегия, она оценивает сочетание танцев, сочетание костюмов. Всё должно быть синхронно. Есть определенная шкала оценок, по которой мы работаем, относительно правил.

Павел Пешков, главный судья соревнований по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования носили открытый статус, и принять участие в них могли спортсмены из любого региона. Акробатический рок-н-ролл необычен тем, что им могут заниматься любители разных возрастов. Так, в прошедшем старте участие приняли спортсмены от 4-х лет и старше.

Для нас он является отборочным на Приволжский федеральный округ, который состоится осенью. А для остальных детей, для остальных регионов это этап развития, этап функционирования.

Андрей Сурминов, президент федерации акробатического рок-н-ролла Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкирии по акробатическому рок-н-роллу

«Вперед, Россия» — это команда из Уфы, которая покорила зрителей своим оригинальным образом. В их коллективе 9 спортсменок. Они остановились в шаге от призового места.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

В нашем танце 9 человек, мы участвуем во многих соревнованиях. Ездили в Йошкар-Олу, в Нефтекамск. К нам приезжают тоже много городов и пытаются с нами соревноваться. Мы всегда выходим с настроем победить. И всегда с хорошим настроением.

Полина Мустафина и Ирина Кикина, участницы чемпионата и первенства по акробатическому рок-н-роллу

Непростая задача стоит и перед тренерами. Они дают особый настрой и говорят слова поддержки каждому воспитаннику перед выходом на паркет.

Поддерживаю перед именно выходом только теплотой, добротой. Обнимаю, поглаживаю, потому что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. К кому-то, наоборот, нужен жесткий подход, к кому-то — наоборот.

Дарья Домахина, тренер-преподаватель по акробатическому рок-н-роллу

В акробатическом рок-н-ролле огромное количество дисциплин. Только на республиканском турнире спортсмены выступили в шестидесяти шести дисциплинах. Прошедшие старты стали отборочными на окружные соревнования. Они пройдут в середине мая в Нижнем Новгороде.

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