В Прокуратуре Башкирии почтили память павших в ВОВ

В Прокуратуре республики состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших на полях сражений, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, и возложили цветы к мемориалу, увековечившему фамилии участников Великой Отечественной войны, работавших в органах прокуратуры.

Восемь молодых специалистов в торжественной обстановке приняли Присягу прокурора, дав клятву посвятить себя служению Закону. Праздничное событие сопровождалось выступлением духового оркестра.

Можно представить тех молодых ребят, которым было всего по 18 лет, которые пошли на фронт и отдали свою жизнь. Мы должны помнить, какой ценой нам достался этот мир.

Игорь Пантюшин, прокурор Республики Башкортостан
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