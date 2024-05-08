В Прокуратуре Башкирии почтили память павших в ВОВ

В Прокуратуре республики состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших на полях сражений, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, и возложили цветы к мемориалу, увековечившему фамилии участников Великой Отечественной войны, работавших в органах прокуратуры.
Восемь молодых специалистов в торжественной обстановке приняли Присягу прокурора, дав клятву посвятить себя служению Закону. Праздничное событие сопровождалось выступлением духового оркестра.