В Уфе в аэродроме «Первушино» готовят новое авиашоу

На 9 мая в аэродроме «Первушино» готовят авиашоу. В этом году воздушную программу организуют с участием 11 самолетов и трех вертолетов. Они украсят небо пилотажным строем «клин», «ромб», «пеленг». Подробнее о тренировочном процессе далее.

Когда впервые видишь приборную доску самолета, сразу возникает мысль, как всё запомнить. Но, как говорит пилот, здесь сложных устройств нет. Оксана Тимофеева садится за штурвал, как за руль автомобиля. Для нее управлять воздушным судном уже давно дело привычное.

Уже 10 лет за рулем стальной птицы. Двухместное судно может пролететь на скорости «Сапсана», подниматься на высоту 3 тыс. метров и пролететь без остановки 550 километров. Сев за штурвал однажды, женщина-пилот уже не смогла отказать небу. И уже сегодня она во главе пилотажной группы, которая выступит над Уфой в День Победы.

Артур Хасанов не так давно закончил летную школу. И вот диплом в его руках. Скоро действующий авиатор сверхлегкого воздушного судна сдаст экзамен и на частного пилота. Артур также будет в составе пилотажной группы. Но пока только в роли штурмана.

Воздушную программу планируют на предполетных брифингах. Далее многочисленные тренировки, расчеты — все ради секунд пролета над столицей.