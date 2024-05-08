В Башкирии прошла ежегодная акция «Вальс Победы»

Жителей республики закружили в победном вальсе. В городах Башкортостана прошла ежегодная всероссийская акция «Вальс Победы». Сотни школьников и студентов исполнили танец памяти. Для гостей и жителей города провели победный флешмоб. Мероприятие, посвященное 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на Советской площади Уфы.

Этот танец Победы стал ежегодной традицией. Юноши в военной форме и девушки в скромных платьицах кружились в вальсе там, откуда когда-то отправлялись на фронт солдаты советской армии, а четыре года спустя праздновали долгожданную победу над фашистской Германией.

Всероссийская акция «Вальс Победы» прошла сегодня во многих городах и селах Башкортостана. В Уфе приняли участие 180 студентов из 9-ти колледжей и 4-х высших учебных заведений. Танцевали под песню из кинофильма «Московская сага».

На Советской площади прошел и победный флешмоб. В нем приняли участие более 300 человек. Под живое исполнение оркестра вальсировали школьники, студенты, сотрудники организаций, а также жители и гости столицы.

Для республиканского ансамбля имени Файзи Гаскарова День Победы имеет особое значение. В военные годы он нес свою службу и выполнял приказ генерала Шаймуратова — поддерживать дух башкирских конников. Коллектив выступал на сборных пунктах, в госпиталях и на передовой линии фронта до самой победы.