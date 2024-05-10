На дорогах Башкирии проходят рейды ГИБДД

В Башкирии проходят профилактические мероприятия «Трезвый водитель». Основная цель – недопущение ДТП с участием нетрезвых водителей и лишенных водительских прав.

Сотрудники ДПС совместно с участковыми уполномоченными полиции и представителями других служб обеспечивают безопасность на дорогах.

По данным пресс-службы ГИБДД по республике, количество экипажей увеличено. Патрули дежурят у мест проведения массовых мероприятий, мест отдыха и рядом с аварийно-опасными участками трасс.