В Уфе стартовали торжественные мероприятия ко Дню Победы

Торжественные мероприятия в Башкортостане начались с церемонии возложения цветов к памятнику генералу Шаймуратову на Советской площади в Уфе. В ней принял участие глава республики, депутаты Госдумы, Госсобрания и другие официальные лица.

Уже второй год подряд торжественные мероприятия в День Победы начинаются на Советской площади у памятника павшим воинам и генералу Шаймуратову, который установили здесь осенью 2022 года. На прямой связи с места событий – корреспондент телеканала БСТ, подробности в нашем видео.