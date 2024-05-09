В Бакалинском районе в День Победы прошли праздничные мероприятия

Более 16 тысяч человек в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт из Бакалинского района. Тысячи из них были награждены медалями и орденами. Бакалинская земля дала стране шестерых героев Советского Союза, четверых полных кавалеров ордена Славы. На малой родине личного врага Гитлера Даяна Мурзина, которого фашисты прозвали «чёрным генералом», находится наша съёмочная группа. Как отмечают победу бакалинцы?

День Победы в Бакалинском районе, как и по всей республике, начали отмечать практически с самого утра. Мероприятия, посвящённые памятной дате, стартовали в райцентре в 10 часов. Самым зрелищным традиционно стал парад Победы. По площади перед районным дворцом культуры стройными рядами прошли воины-интернационалисты, участники локальных конфликтов и ветераны пограничной службы. Впечатляюще выглядел строй будущих защитников Отечества – юнармейцев и старшеклассников. По традиции по площади проехала и ретро-техника. Позже на Аллее Славы села Бакалы прошел митинг.