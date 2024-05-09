В Стерлитамаке в День Победы состоялся парад военной техники

От легендарного Т-34 до американского «Виллиса». В Стерлитамаке после проезда военной техники по городу автомобили стали местом для фотосессии. С участниками праздничного шествия, ветеранами общались корреспонденты телеканала БСТ.

От сквера имени Жукова до парка Победы. В Стерлитамаке продолжаются официальные праздничные мероприятия, и большинство жителей следующей точкой посещения выбрали ещё одно место боевой славы – это парк Победы.

Вообще Стерлитамак – тыловой город. В годы ВОВ сюда эвакуировали заводы с оккупированных районов. Многие ушли на фронт. А звания Героя Советского Союза удостоились 24 стерлитамакца. На сегодняшний день в городе проживают 10 ветеранов ВОВ. Но в силу возраста и по состоянию здоровья они не смогли принять участие в Параде Победы. Самому юному из них сегодня 96 лет. Зато с трибун за праздничным шествием наблюдали ветераны труда и дети войны, которые навсегда запомнили то весеннее победное утро.

В праздничном параде приняли участие воспитанники кадетских классов, ветераны боевых действий Афганистана и Чечни, действующие бойцы, которые сейчас принимают участие в спецоперации и вернулись домой в отпуск. Движение продолжила военная техника – танки, в том числе легендарный Т-34. Санитарные машины для эвакуации раненых, ретро-автомобили, мотоциклы и американский «Виллис». Всего более 30 единиц.