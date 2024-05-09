В Уфе прошёл парад в честь 79-летия Великой Победы

Парад в честь победителей. В Уфе на проспекте Октября состоялось главное республиканское шествие, посвящённое 9 Мая. Его участниками стали более полутора тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и курсантов. А с трибун за парадом следили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уфимцы и гости столицы. С праздником всех присутствующих поздравил Глава Башкортостана.
Маленькими ручками они крепко сжимают флажки и отдают честь парадным расчётам. День Победы для многих уфимцев — главный семейный праздник. Чувство патриотизма и любви к Родине родители прививают детям с юного возраста.
Среди почетных гостей праздника — участники и свидетели самой кровопролитной войны в истории. Со слезами на глазах смотрят на мирное небо. Воспоминания о годах минувшего лихолетья свежи в памяти даже спустя десятилетия.
Слова благодарности героям Великой Отечественной и нынешним защитникам Родины выразил глава республики. Радий Хабиров отметил, что, как и в годы войны, Башкортостан вновь вносит огромный вклад в общую победу над коричневой чумой.
Под громогласное «Ура» знамённая группа выносит копию Знамени Победы, государственные флаги России и Башкортостана. Парад принимает военный комиссар республики Михаил Блажевич. После церемонии расчеты начинают движение. Среди первых — коробка бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой в краткосрочный отпуск. В зоне СВО они идут по тому же пути, что и их отцы и деды.
С восторгом зрители приветствовали и женские расчеты парада. Для сотрудниц Управления Федеральной службы исполнения наказаний это дебютный марш Победы, а лучшие студентки Уфимского юридического института в этом шествии уже не новички.
После прохождения всех «коробок» парад продолжила военная техника разных времен. Традиционно первым по проспекту Октября проехал танк Победы, легендарный Т-34. Вслед за ним и другая техника, на которой служили наши фронтовики, в том числе известная «полуторка». Зрители смогли увидеть и современные бронемашины, на которых уже сегодняшние защитники Отечества борются с фашизмом.
А такую праздничную площадь увидели пилоты малой авиации и спасательных вертолётов. Авиапарад уже несколько лет является неотъемлемой частью торжества на Горсовете. И данью памяти тем, кто сложил головы за свою Родину..
После завершения парада Глава Башкортостана пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции, поблагодарил их за подвиги и пожелал крепкого здоровья.