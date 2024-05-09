В Уфе прошёл парад в честь 79-летия Великой Победы

Парад в честь победителей. В Уфе на проспекте Октября состоялось главное республиканское шествие, посвящённое 9 Мая. Его участниками стали более полутора тысяч военнослужащих, сотрудников силовых структур и курсантов. А с трибун за парадом следили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уфимцы и гости столицы. С праздником всех присутствующих поздравил Глава Башкортостана.

Маленькими ручками они крепко сжимают флажки и отдают честь парадным расчётам. День Победы для многих уфимцев — главный семейный праздник. Чувство патриотизма и любви к Родине родители прививают детям с юного возраста.

Среди почетных гостей праздника — участники и свидетели самой кровопролитной войны в истории. Со слезами на глазах смотрят на мирное небо. Воспоминания о годах минувшего лихолетья свежи в памяти даже спустя десятилетия.

Слова благодарности героям Великой Отечественной и нынешним защитникам Родины выразил глава республики. Радий Хабиров отметил, что, как и в годы войны, Башкортостан вновь вносит огромный вклад в общую победу над коричневой чумой.

Сейчас, когда кровавые теракты уносят жизни мирных жителей, когда враг обстреливает российские города, нам вновь нужна победа! Окончательная победа над фашизмом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под громогласное «Ура» знамённая группа выносит копию Знамени Победы, государственные флаги России и Башкортостана. Парад принимает военный комиссар республики Михаил Блажевич. После церемонии расчеты начинают движение. Среди первых — коробка бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой в краткосрочный отпуск. В зоне СВО они идут по тому же пути, что и их отцы и деды.

С восторгом зрители приветствовали и женские расчеты парада. Для сотрудниц Управления Федеральной службы исполнения наказаний это дебютный марш Победы, а лучшие студентки Уфимского юридического института в этом шествии уже не новички.

После прохождения всех «коробок» парад продолжила военная техника разных времен. Традиционно первым по проспекту Октября проехал танк Победы, легендарный Т-34. Вслед за ним и другая техника, на которой служили наши фронтовики, в том числе известная «полуторка». Зрители смогли увидеть и современные бронемашины, на которых уже сегодняшние защитники Отечества борются с фашизмом.

А такую праздничную площадь увидели пилоты малой авиации и спасательных вертолётов. Авиапарад уже несколько лет является неотъемлемой частью торжества на Горсовете. И данью памяти тем, кто сложил головы за свою Родину..

За счёт героизма, невероятного патриотизма, сплочённости многонационального народа нам удалось победить в Великой Отечественной войне. И сегодня мы вместе сражаемся, поддерживаем наших воинов — участников СВО. Желаем им победы и возвращения домой живыми и здоровыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан