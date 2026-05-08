В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня Победы

Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан». Руководитель региона поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей с великим праздником и вручил государственные награды.

Церемония началась с внесения Государственных флагов России и республики, а также копии Знамени Победы. Гости стоя встречают символы – в такие моменты единение чувствуется особенно сильно, без лишних слов. В зале встретились представители нескольких поколений: фронтовики, герои специальной военной операции и те, кто прошёл через другие войны.

У нашего народа нет памятнее даты, чем День Победы. Сегодня сердца россиян переполняют особые чувства – гордость за Отечество, безмерная благодарность нашим предкам, спасшим мир от нацистского рабства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По традиции, вручение государственных наград. Орден генерала Шаймуратова из рук Радия Хабирова получил разведчик с позывным «Опер», уроженец Сибая Рифат Ласынов. Его история сегодня известна всей стране. Ролик, где боец под шквальным огнём угоняет вражеский БТР, разошёлся по просторам интернета.

Это, в первую очередь, ответственность за свою Родину. Сегодня я здесь, в ГКЗ «Башкортостан», где Радий Фаритович Хабиров признаёт, ценит заслуги своих солдат перед Отечеством, в связи с чем награждает орденом генерала Шаймуратова. Рифат Ласынов, гвардии младший лейтенант, командир разведывательного взвода

Ещё один почётный гость – Айсар Ильгамов, отец Героя России Тамерлана Ильгамова, который погиб, выполняя боевые задачи в ходе СВО. Сегодня Айсар сам волонтёр, часто с гуманитарной помощью едет к бойцам, собирая её по заказам солдат. Военная преданность у них в роду, начиная от деда, участника Великой Отечественной войны.

Он был координатором, младшим лейтенантом, погиб в Гусь-Хрустальном. Я нашёл это место по архивам. Отец служил тоже в ракетных войсках стратегического назначения, я сам служил тоже в ракетных войсках, у меня звание сержанта, и сын Тамерлана Ильгамова тоже в ракетных войсках служил. У нас династия ракетчиков. Айсар Ильгамов, волонтёр, отец Героя России Тамерлана Ильгамова

Воины из Башкортостана стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград, били врага под Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, Европу, сражались с милитаристской Японией. Порядка 200 тысяч уроженцев нашей республики удостоены боевых наград, звание Героя Советского Союза присвоено более чем 250 землякам. За каждой цифрой – судьбы людей, которые вписали себя в историю навсегда.

Только от нашей республики в годы Великой Отечественной войны 710 тысяч ушли на фронты, и, к сожалению, 300 тысяч навсегда остались на полях сражений. В этот день мы отдаём дань памяти, низко склоняем головы перед Героями, перед победителями. Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре