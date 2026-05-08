В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня Победы

Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в ГКЗ «Башкортостан». Руководитель региона поздравил ветеранов, тружеников тыла, жителей с великим праздником и вручил государственные награды.
Церемония началась с внесения Государственных флагов России и республики, а также копии Знамени Победы. Гости стоя встречают символы – в такие моменты единение чувствуется особенно сильно, без лишних слов. В зале встретились представители нескольких поколений: фронтовики, герои специальной военной операции и те, кто прошёл через другие войны.
По традиции, вручение государственных наград. Орден генерала Шаймуратова из рук Радия Хабирова получил разведчик с позывным «Опер», уроженец Сибая Рифат Ласынов. Его история сегодня известна всей стране. Ролик, где боец под шквальным огнём угоняет вражеский БТР, разошёлся по просторам интернета.
Ещё один почётный гость – Айсар Ильгамов, отец Героя России Тамерлана Ильгамова, который погиб, выполняя боевые задачи в ходе СВО. Сегодня Айсар сам волонтёр, часто с гуманитарной помощью едет к бойцам, собирая её по заказам солдат. Военная преданность у них в роду, начиная от деда, участника Великой Отечественной войны.
Воины из Башкортостана стояли насмерть, защищая Москву и Ленинград, били врага под Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Кавказ, Прибалтику, Европу, сражались с милитаристской Японией. Порядка 200 тысяч уроженцев нашей республики удостоены боевых наград, звание Героя Советского Союза присвоено более чем 250 землякам. За каждой цифрой – судьбы людей, которые вписали себя в историю навсегда.
Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше. В Башкортостане их 58, чуть меньше половины из них отметили свой вековой юбилей. Задача наша – сохранить и передать следующему поколению память о тех, кто 81 год назад боролся за наше мирное небо.