В Москве в День Победы прошёл военный парад

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся и в Москве. В этом году впервые в истории мероприятие прошло под снегопадом. Несмотря на погоду, авиация все же пролетела над Красной площадью. В торжественных мероприятиях приняли участие и ветераны, и участники специальной военной операции из Башкортостана.

В числе приглашенных — заместитель главы администрации Ишимбайского района, сейчас командир взвода Шаймуратовского батальона, старший лейтенант Салават Хайретдинов с позывным «Юрэ».

Приглашение принять участие в торжественном шествии я получил, находясь в позиции рядового. Для меня это огромная честь — представлять как Республику Башкортостан, так и батальон имени Минигали Шаймуратова. Было, конечно, тревожно оставить свой взвод на время проведения парада и подготовиться к нему, но, как бы то ни было, наши воины справляются и выполняют свои боевые задачи.

позывной «Юрэ»
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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