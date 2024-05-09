В Москве в День Победы прошёл военный парад

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся и в Москве. В этом году впервые в истории мероприятие прошло под снегопадом. Несмотря на погоду, авиация все же пролетела над Красной площадью. В торжественных мероприятиях приняли участие и ветераны, и участники специальной военной операции из Башкортостана.
В числе приглашенных — заместитель главы администрации Ишимбайского района, сейчас командир взвода Шаймуратовского батальона, старший лейтенант Салават Хайретдинов с позывным «Юрэ».