В Москве в День Победы прошёл военный парад

Приглашение принять участие в торжественном шествии я получил, находясь в позиции рядового. Для меня это огромная честь — представлять как Республику Башкортостан, так и батальон имени Минигали Шаймуратова. Было, конечно, тревожно оставить свой взвод на время проведения парада и подготовиться к нему, но, как бы то ни было, наши воины справляются и выполняют свои боевые задачи.

позывной «Юрэ»