В Башкирии прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы сегодня прошли в каждом селе и городе республики. Концерты и парады, возложения и поздравления ветеранов и тружеников тыла.

Авиационная группа аэродрома «Первушино» подарила кушнаренковцам праздник. Пилотажные фигуры в небе открыли череду мероприятий. В параде по главной улице проехала ретро- и военная техника, в том числе и знаменитая «Катюша», которая наводила ужас на фашистов. По центру села прошел «Бессмертный полк». В этом году в колонне проехали автобусы, где словно пассажиры из окон смотрели портреты ветеранов. Тех, кто завоевал мир для потомков.

Одним из самых массовых стал парад в Мелеузе. В одном строю прошли ветераны военной службы, участники войны в Афганистане, сотрудники правоохранительных органов, юнармейцы и кадеты. Отдельный расчет состоял из конников — дань памяти воинам-героям 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. А в Шаранском районе и г. Межгорье на центральных площадях всем желающим раздавали георгиевские ленточки. Многие пришли с портретами своих ветеранов. И за каждым своя история.

А в Нефтекамске в сквере Победы был показан музыкальный спектакль, главным героем которого стал Минигали Шаймуратов и башкирские конники, покрывшие себя немеркнущей славой. К слову, в городе сегодня открыли обелиск, на месте которого будет установлен памятник участникам СВО. В Кугарчинском районе въезд в село Мраково украсили баннерами с портретами земляков-героев Советского Союза и России. Сейчас воспоминаниями делятся уже дети войны.

В Илишевском районе устроили праздник для белгородских школьников, которые приехали в Башкирию закончить учебный год вдали от неспокойной обстановки. В детском лагере для них организовали праздничный концерт с настоящей солдатской кашей.

В Бирске священнослужители провели заупокойную литию в парке Победы сразу после возложения цветов. А тишину минуты молчания под конец разорвали три автоматных выстрела.

Затем уже на площади возле Свято-Троицкого собора состоялся торжественный митинг и традиционный военный парад. Колонну техники возглавил автомобиль ГАЗ-67. Несмотря на то, что «Бессмертный полк» в этом году проходит в онлайн-формате, некоторые всё же пришли с фотографиями своих ветеранов. Сегодняшний день посвящён им.