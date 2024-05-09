В ДНР бойцы СВО из Башкирии почтили память погибших в ВОВ

Несмотря на то, что на территории спецоперации идут ожесточенные бои, День Победы отмечают и наши бойцы. На Кураховском направлении башкирские военнослужащие, борющиеся с нацизмом, возложили цветы к местному мемориалу, отдали дань памяти предкам, погибшим на Великой Отечественной войне.

У тех, кто забыл свою историю, нет будущего, считает атаман села Александр Кирсанов. Он один из первых, кто пришел к мемориалу героям Великой Отечественной рано утром. В руках — фотографии своих дедов, погибших при освобождении этих земель от фашистов. Память о них особенно дорога.

Мемориал благоустроили бойцы из Башкортостана. Как говорят сами бойцы, память о тех, кто отстоял свободу Родины, о героях фронта и тыла, нельзя забывать.

История повторяется. Сегодня, как и 7 десятилетий назад, башкирские мужчины с оружием в руках борются с пережитками нацизма на земле, которую освобождали наши предки. В честь них прозвучал праздничный залп.

Для тех, кто сегодня сражается за честь Отечества, 9 Мая — это праздник не только победы советского народа, но и преемственности поколений, памяти и единства. Ну а для солдат полковой разведки — двойной праздник. Бойцам вручили госнаграды — медали «За отвагу» и ордена Мужества.