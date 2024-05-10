В Уфе в сквере «Волна» праздновали День Победы

Уфимцы могли посидеть за рулем военной техники и посигналить в честь Великой Победы. В сквере «Волна» к 9 Мая организовали праздник, который посвятили единственному живому ветерану в Ленинском районе Гаяну Салихову. На фронт его призвали юношей, когда ему едва исполнилось 17. Победу он встретил по пути на Дальневосточный фронт.
В затонском сквере в этот день учились разбирать и собирать автомат Калашникова, создавали георгиевские ленточки, наблюдали за показательными выступлениями борцов. Различные мастер-классы, выставки и викторины провели и для детей. Уфимцы и гости города могли посмотреть концерт и послушать фронтовые песни и стихи.