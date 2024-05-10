В Уфе члены РГО в День Победы провели велопробег

Мероприятие уже давно стало традиционным и проходит на протяжении 15 лет. По ходу движения участники возлагают цветы у памятников героям Великой Отечественной войны. В этом году пробег стартовал у сквера имени Зои Космодемьянской. Завершился в парке Победы у памятников Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.

Сегодня мы посадили у Зои Космодемьянской рябину в память о нашей экспедиции. Возложили цветы и следуем к памятнику Александру Матросову. Впервые мы будем стартовать от мемориального комплекса генерала Шаймуратова.

Вячеслав Аброщенко, первый заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества

Вместе с другими членами РГО в пробеге принял участие известный уфимский велопутешественник Александр Иванов. Следом он отправился в свою очередную многодневную поездку. На этот раз ее конечной точкой станут Соловецкие острова. Всего на преодоление дистанции велосипедист затратит около трех недель.

Я давно смотрел в ту сторону. Интересно было проехать по русскому северу. Посмотреть замечательную природу, людей. Проехаться по деревням, их самобытность. Посмотреть храмы.

Александр Иванов, велопутешественник
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