В Уфе члены РГО в День Победы провели велопробег

Мероприятие уже давно стало традиционным и проходит на протяжении 15 лет. По ходу движения участники возлагают цветы у памятников героям Великой Отечественной войны. В этом году пробег стартовал у сквера имени Зои Космодемьянской. Завершился в парке Победы у памятников Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.
Вместе с другими членами РГО в пробеге принял участие известный уфимский велопутешественник Александр Иванов. Следом он отправился в свою очередную многодневную поездку. На этот раз ее конечной точкой станут Соловецкие острова. Всего на преодоление дистанции велосипедист затратит около трех недель.