В Уфе члены РГО в День Победы провели велопробег

Мероприятие уже давно стало традиционным и проходит на протяжении 15 лет. По ходу движения участники возлагают цветы у памятников героям Великой Отечественной войны. В этом году пробег стартовал у сквера имени Зои Космодемьянской. Завершился в парке Победы у памятников Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.