В Уфе за последние сутки задержали 7 нетрезвых водителей

За последние сутки в столице Башкирии, произошло целых 22 дорожно-транспортных происшествия. Один человек получил травмы в результате одного из них.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Полицейские также выявили и пресекли 389 нарушений правил дорожного движения. Среди них 45 случаев нарушения требований дорожных знаков и разметки, а также 42 случая, когда люди не пристегивали ремни безопасности.