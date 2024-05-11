В Уфе за последние сутки задержали 7 нетрезвых водителей

За последние сутки в столице Башкирии, произошло целых 22 дорожно-транспортных происшествия. Один человек получил травмы в результате одного из них.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Полицейские также выявили и пресекли 389 нарушений правил дорожного движения. Среди них 45 случаев нарушения требований дорожных знаков и разметки, а также 42 случая, когда люди не пристегивали ремни безопасности.
Отмечается, что зафиксировано 78 случаев управления транспортным средством, у которого стекла не соответствовали законным требованиям по светопропусканию.