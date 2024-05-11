Бойцов полка «Башкортостан» наградили госнаградами в зоне СВО

Бойцов мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне СВО наградили государственными наградами республики. Медали и ордена военнослужащим вручил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. Руководитель регионального парламента возглавил колонну с гуманитарной помощью для воинских подразделений и жителей Донбасса. А в городе Красный Луч поздравил ветеранов с праздником 9 Мая.

К ветеранам Великой Отечественной войны гости из Башкортостана приехали с большими подарками. В городе Красный Луч проживает много тех, кто защищал родную землю от фашизма 80 лет назад и провел детство, прячась от бомбежек врага. И в честь праздника 9 Мая делегация регионального парламента посетила ветеранов, чтобы еще раз поблагодарить за то, что завоевали мирное небо для потомков. Гостей из Башкирии здесь всегда ждут с особым трепетом.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев также встретился с военнослужащими мотострелкового полка «Башкортостан». Повод — торжественный. Он вручил отличившимся бойцам высокие награды республики.

К слову, председатель республиканского парламента приехал к месту дислокации воинов из Башкортостана с гуманитарным грузом. Всё по заказам самих бойцов и самое необходимое. Солдаты говорят, что важна не только материальная, но и духовная поддержка.

Константин Толкачев пообщался с бойцами и познакомился с условиями их быта. Воины полка «Башкортостан» организовали среди леса целое хозяйство. Здесь разводят скот и птицу. А в теплицах созревают помидоры и огурцы.