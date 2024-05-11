В Башкирии выросло число самозанятых за счёт соцконтрактов

Хобби, приносящее доход. В Бирском районе растёт число самозанятых, которые вместо найма решили работать на себя. Многим встать на ноги помог оформленный социальный контракт, за счет которого начинающие предприниматели закупили необходимое оборудование.

Большую часть жизни Фарид Гарифуллин проработал водителем, объездил всю страну. Но 4 года назад решил сменить профессию. Основы кузнечного дела изучал в интернете и свои изделия ковал вручную, без использования сварки. Когда набил руку и посыпались первые заказы, узнал, что работает в уникальном старом стиле.

Я освоил старый стиль ковки. Таких в России единицы. Это полностью ручная работа. Трудно и долго. Фарид Гарифуллин, кузнец

Чтобы немного облегчить работу, кузнец решил приобрести пневматический молот. Подал заявление в местную администрацию, защитил бизнес-план и в рамках программы АСПК получил финансовую поддержку. Сейчас свои изделия выставляет на ярмарках и в социальных сетях. А заказы идут не только из регионов России, но и стран дальнего зарубежья.

Хобби в любимую работу превратила и Оксана Кузнецова. Любовь к вышиванию ей привила мама. 20 лет мастерица трудилась в различных ателье по найму. Но всегда хотела шить так, как нравится ей. Шторы, постельное белье, прихватки. Даже остаткам лоскутов может придать вторую жизнь. Бизнес-план оказался успешным, и она получила деньги на покупку собственного швейного оборудования.

Захотелось больше свободного времени, чтобы с детьми заниматься. Так к этому и пришла. Теперь свободный график. Оксана Кузнецова, мастерица

Сейчас Оксана ожидает доставки новой швейной машинки, оверлока, парогенератора. Закупила ткани из Сирии, Турции и Пакистана. В планах — выход на новые рынки. Кроме ярмарок и соцсетей, мастерица готовится покорить и маркетплейсы. Видя такую поддержку, всё больше начинающих предпринимателей обращаются к бизнес-шерифу.

Администрация оказывает информационную поддержку, помогает оформить документы. В прошлом году 13 человек получили помощь на 4,5 млн рублей, в этом году запланировано 15 человек на 5 млн. Наталья Косолапова, заместитель главы администрации Бирского района по экономике