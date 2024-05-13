На дорогах Уфы за минувшие выходные задержали 25 нетрезвых водителей

За прошедшие выходные дни, 11 и 12 мая, в башкирской столице зарегистрировано 46 ДТП. В трех авариях пострадали 5 человек, один из них – несовершеннолетний.

Кроме того, по данным пресс-службы минтранса Башкирии, 25 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, еще 6 управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

По итогам рейдов были выявлены 722 нарушения ПДД. В их числе – нарушение правил использования ремней безопасности, невыполнение требований уступить дорогу пешеходам, несоблюдение дорожных знаков и разметки, нарушение правил безопасной перевозки детей.