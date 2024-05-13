Житель Башкирии ушел на поиски своих лошадей и заблудился

В Салаватском районе в лесу заблудился мужчина, информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. Рано утром он отправился из деревни Кусепеево в лес за своими лошадьми и пропал.

В поисках табуна он ушел от дома на расстояние 23 км и оказался в Челябинской области. Поздно вечером он остановился на ночлег, а утром неподалеку от места ночевки обнаружил своих 17 лошадок и направился с ними в сторону дома.

Когда появилась связь, он связался с родными и сообщил, что с ним все в порядке и он идет с табуном домой.

Все это время мужчину искали спасатели, полиция и местные жители. Как только он вышел н связь, спасатели пошли ему навстречу и благополучно доставили до дома.

В медицинской помощи он не нуждался.