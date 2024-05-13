В Башкирии после атаки беспилотника на Салават усилят систему ПВО

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о мерах, которые предпринимаются в целях усиления противовоздушной обороны после атаки БПЛА.
Напомним, 9 мая на предприятие «Газпром нефтехим Салават» была совершена попытка атаки беспилотника. На следующий день в Салавате на площадке предприятия состоялось заседание республиканского оперативного штаба. Руководитель республики поблагодарил его руководство за организацию многоплановой системы обороны, благодаря которой предприятие не получило существенного ущерба.