В Башкирии после атаки беспилотника на Салават усилят систему ПВО

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о мерах, которые предпринимаются в целях усиления противовоздушной обороны после атаки БПЛА.  

Фото №1 - В Башкирии после атаки беспилотника на Салават усилят систему ПВО

Напомним, 9 мая на предприятие «Газпром нефтехим Салават» была совершена попытка атаки беспилотника. На следующий день в Салавате на площадке предприятия состоялось заседание республиканского оперативного штаба. Руководитель республики поблагодарил его руководство за организацию многоплановой системы обороны, благодаря которой предприятие не получило существенного ущерба.

Договорились об еще одной фазе усиления системы противовоздушной обороны, и в целом обороны предприятий, которые представляют критически важное значение для экономики нашей республики. Если до нас долетают такие вещи, значит надо быть готовыми. Никто не говорил, что так не будет.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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