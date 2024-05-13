В Башкирии после атаки беспилотника на Салават усилят систему ПВО

Договорились об еще одной фазе усиления системы противовоздушной обороны, и в целом обороны предприятий, которые представляют критически важное значение для экономики нашей республики. Если до нас долетают такие вещи, значит надо быть готовыми. Никто не говорил, что так не будет.

Радий Хабиров, Глава Башкирии