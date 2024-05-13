В Башкирии из-за заморозков пострадали 13 тысяч гектаров посевов

В Башкирии заморозки на почве и в воздухе негативно сказались на сельскохозяйственных культурах. По предварительным подсчетам, минусовая температура повредила 13 тысяч гектаров посевов.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Многолетние травы и ранние яровые культуры пострадали сильнее всего. На площади 525 га погибли посевы свеклы, на 164 га – посевы рапса и на 100 га – подсолнечника.