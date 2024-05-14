В Уфе организовали парад для ветерана ВОВ и жительницы блокадного Ленинграда

В одном из уфимских дворов прозвучали фронтовые песни и проехала техника советских времен. В центре столицы состоялся персональный парад для ветеранов Великой Отечественной. Живая музыка, боевая колонна и слова уважения – все это только для 97-летнего участника войны и 87-летней блокадницы.
На фронт Гаяна Салихова призвали еще юношей. Служил в Приморском военном округе Дальневосточного фронта. В 45-м война для солдата не закончилась. Он участвовал также в боях за освобождение Маньчжурии.
А вот для Людмилы Цареградской Башкортостан – вторая родина. Первая – Ленинград. Когда началась война, Людмиле Васильевне было четыре года. Отец погиб на фронте. Малышке пришлось пережить невзгоды ленинградской блокады. К счастью, семья успела эвакуироваться в Узбекистан.