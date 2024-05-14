В Правительстве Башкирии обсудили развитие туристической отрасли

Башкортостан входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе по основным показателям развития туризма. Об этом сообщили в ходе совещания с главами муниципалитетов в правительстве республики.
Премьер-министр Андрей Назаров подчеркнул, что Президент страны подписал на днях указ, согласно которому доля туристской отрасли во внутреннем валовом продукте к 2030 году должна вырасти до 5%, а экспорт услуг – втрое. И Башкортостан в последние годы показывает рост в этом направлении.
Кроме того, по итогам 2023 года республика вошла в пятерку лидеров по России по показателям эффективности государственного земельного надзора. В Башкортостане проведено более 13 тыс. контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Выявлено около 6 тыс. нарушений законодательства.