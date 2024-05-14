В Правительстве Башкирии обсудили развитие туристической отрасли

Премьер-министр Андрей Назаров подчеркнул, что Президент страны подписал на днях указ, согласно которому доля туристской отрасли во внутреннем валовом продукте к 2030 году должна вырасти до 5%, а экспорт услуг – втрое. И Башкортостан в последние годы показывает рост в этом направлении.