Радий Хабиров рассказал о развитии товарооборота со странами Центральной Азии

К концу года доля товарооборота Башкортостана со странами Центральной Азии может достичь четверти всей внешней торговли республики. Это очень высокий показатель, заявил Радий Хабиров на открытии конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе. Столица Башкортостана принимает Центральноазиатскую конференцию и экспертов из России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Эта площадка в первую очередь интеллектуальная и предполагает обсуждение, оценку и выработку стратегий в вопросе международных отношений и вызовов. Уфа выбрана для проведения клуба «Валдай» неслучайно: Башкортостан расположен на стыке Европы и Азии, объединяя разные народы, их языки и культуру.