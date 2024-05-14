Радий Хабиров рассказал о развитии товарооборота со странами Центральной Азии

Наше национальное многообразие является огромным преимуществом. В современный непростой период развития страны мы очень быстро адаптировались к новым экономическим реалиям. В числе ключевых партнёров республики – страны Средней Азии на востоке и Беларусь на западе. Доля товарооборота Башкортостана с центральноазиатскими странами составляет порядка 21 процента, а к концу 2024 года может достичь 25 процентов. Мы очень признательны руководителям дружественных государств за совместную работу и развитие международных отношений. Для Башкортостана, который расположен на стыке Европы и Азии, это уникальная возможность рассказать о том опыте, который у нас есть по формированию новых отношений с зарубежными партнёрами, прежде всего, на востоке. Нам комфортно с ними работать в силу определённой схожести юридических норм и институтов развития, структуры и векторов развития экономик. В то же время мы очень близки и по целому ряду других показателей – гуманитарных, социальных, культурных, религиозных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан