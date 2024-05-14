Из Уфы в Оренбуржье доставили более полутонны гуманитарного груза

Напомним, башкирские спасатели пришли на помощь пострадавшим от сильнейшего наводнения в Оренбургской области. По поручению Радия Хабирова в соседний регион ездил сводный отряд из Башкортостана. Спасатели в круглосуточном режиме оказывали помощь жителям Орска и Оренбурга, где под водой оказались тысячи домов. Мы рассказывали об этом в нашемспециальном репортаже.