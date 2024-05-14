Из Уфы в Оренбуржье доставили более полутонны гуманитарного груза

Для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области из Уфы было доставлено более полутонны гуманитарного груза. Депутаты столичного Горсовета приобрели предметы первой необходимости, продукты питания, бытовую химию, электроплитки, мебель, пледы, постельное белье и предметы личной гигиены.
Напомним, башкирские спасатели пришли на помощь пострадавшим от сильнейшего наводнения в Оренбургской области. По поручению Радия Хабирова в соседний регион ездил сводный отряд из Башкортостана. Спасатели в круглосуточном режиме оказывали помощь жителям Орска и Оренбурга, где под водой оказались тысячи домов. Мы рассказывали об этом в нашемспециальном репортаже.