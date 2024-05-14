Стало известно, когда закончат строительство Шакшинского моста

В Уфе строительная готовность Шакшинского моста составила 45%. Об этом сегодня рассказали представители стройзаказчика, ознакомив съемочную группу БСТ с ходом реконструкции. Капитальный ремонт сооружения начали в прошлом году, работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Для обывателей мост останется таким же. Однако внутри конструкция претерпела значительные изменения. Железобетонное основание большей части строения заменили на металл, что сделает путепровод более износостойким и долговечным.
На объекте появятся и очистные сооружения, которые будут фильтровать талую и дождевую воду, стекающую с моста. А вот число полос и пропускная способность не изменятся. Реконструкция идет в два этапа. В июне должны завершить ремонт половины конструкции, после чего приступят ко второй.
Прежде чем начать работы на мосту, были синхронизированы электрички и автобусные перевозки с добавлением рейсов для того, чтобы обеспечить транспортную доступность. Добавили электрички, и на каждую из них — по 2 дополнительных вагона. Таким образом, на участке курсирует 25 пригородных поездов.
Периодически путепровод на короткое время перекрывают. Это, как уверяют строители, вынужденная мера, чтобы соблюсти все технологические нормы.
Мост через реку Уфу, соединяющий микрорайоны Шакша и Черниковка, открыли в 1984 году. Реконструкцию начали спустя почти 30 лет, в июле прошлого года. Завершить работы намерены в первой половине 2025 года.