Стало известно, когда закончат строительство Шакшинского моста

В Уфе строительная готовность Шакшинского моста составила 45%. Об этом сегодня рассказали представители стройзаказчика, ознакомив съемочную группу БСТ с ходом реконструкции. Капитальный ремонт сооружения начали в прошлом году, работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Для обывателей мост останется таким же. Однако внутри конструкция претерпела значительные изменения. Железобетонное основание большей части строения заменили на металл, что сделает путепровод более износостойким и долговечным.

На объекте появятся и очистные сооружения, которые будут фильтровать талую и дождевую воду, стекающую с моста. А вот число полос и пропускная способность не изменятся. Реконструкция идет в два этапа. В июне должны завершить ремонт половины конструкции, после чего приступят ко второй.

Прежде чем начать работы на мосту, были синхронизированы электрички и автобусные перевозки с добавлением рейсов для того, чтобы обеспечить транспортную доступность. Добавили электрички, и на каждую из них — по 2 дополнительных вагона. Таким образом, на участке курсирует 25 пригородных поездов.

Периодически путепровод на короткое время перекрывают. Это, как уверяют строители, вынужденная мера, чтобы соблюсти все технологические нормы.