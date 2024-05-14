В Башкирии в парке «Патриот» открылся новый физкультурный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в парке «Патриот» в Чишминском районе. Строительство объекта началось в апреле прошлого года. Радий Хабиров ознакомился с условиями, созданными для физической подготовки молодежи. Также на территории парка глава республики встретился с будущими преподавателями — студентами последних курсов вузов. Мероприятие «Я — педагог будущего» прошло в формате открытого диалога.
Даниилу Борисову 17 лет. Последние полтора года он занимается пауэрлифтингом на профессиональном уровне. Сейчас парень приехал в учебно-методический центр «Авангард» на военные сборы. Тренировки при этом не прерывает.
Тренажерный зал стал частью нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В торжественном открытии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Здесь смогут заниматься не только воспитанники учебно-методического центра, но и жители ближайших населенных пунктов.
Строительство комплекса длилось чуть больше года. В помещении общей площадью 1400 квадратных метров созданы условия для занятий баскетболом, футболом, волейболом, борьбой куреш.
Работу с педагогами начинают буквально со школьной скамьи. В парке «Патриот» глава Башкортостана встретился со студентами БГПУ и Уфимского университета науки и технологий.
Будущих педагогов волнует, какими качествами должен обладать преподаватель, как завоевать уважение у опытных коллег, можно ли использовать в работе искусственный интеллект. Радий Хабиров пообещал, что им предстоит работать в комфортных условиях.
Повысить престиж профессии педагога невозможно без плотной работы с будущими специалистами. В Башкортостане молодых учителей поддерживают премиями, грантами и льготами. Без внимания не остаются и те, кто трудится в сельской местности. Всё для того, чтобы образование для школьников со всей республики было качественным и доступным.