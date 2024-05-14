В Башкирии в парке «Патриот» открылся новый физкультурный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в парке «Патриот» в Чишминском районе. Строительство объекта началось в апреле прошлого года. Радий Хабиров ознакомился с условиями, созданными для физической подготовки молодежи. Также на территории парка глава республики встретился с будущими преподавателями — студентами последних курсов вузов. Мероприятие «Я — педагог будущего» прошло в формате открытого диалога.

Даниилу Борисову 17 лет. Последние полтора года он занимается пауэрлифтингом на профессиональном уровне. Сейчас парень приехал в учебно-методический центр «Авангард» на военные сборы. Тренировки при этом не прерывает.

Тут намного новее оборудование, также есть полоса препятствий. Даниил Борисов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу

Тренажерный зал стал частью нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В торжественном открытии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Здесь смогут заниматься не только воспитанники учебно-методического центра, но и жители ближайших населенных пунктов.

При этом важно, что этот объект будет работать и для жителей Алкино, других населённых пунктов, расположенных поблизости. Мы проработаем его расписание, чтобы местным сельчанам было удобно посещать его. Новый ФОК будет удобен и для команд «Гонки героев», которая становится всё более популярной. Для участников здесь предусмотрели раздевалки и душевые. Кроме того, в наших планах на этот год — начать проектирование на территории парка стрельбища и бассейна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Строительство комплекса длилось чуть больше года. В помещении общей площадью 1400 квадратных метров созданы условия для занятий баскетболом, футболом, волейболом, борьбой куреш.

Основную задачу, которую сегодня перед нами ставит глава республики Радий Фаритович, — это создание условий, прежде всего создание инфраструктуры для занятий физической культурой, спортом. В здоровом теле — здоровый дух. И вот только благодаря этому решаются главные задачи. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Работу с педагогами начинают буквально со школьной скамьи. В парке «Патриот» глава Башкортостана встретился со студентами БГПУ и Уфимского университета науки и технологий.

Я знала, что Радий Фаритович родом из города Ишимбая, я тоже родом из этого города. Меня удивило, что он помнит о нашем городе, помнит наши проблемы. А также пригласил нас, ишимбайцев, студентов Акмуллинского университета, на открытие площади первооткрывателей башкирской нефти. Лиана Амерханова, студентка БГПУ им. Акмуллы

Будущих педагогов волнует, какими качествами должен обладать преподаватель, как завоевать уважение у опытных коллег, можно ли использовать в работе искусственный интеллект. Радий Хабиров пообещал, что им предстоит работать в комфортных условиях.