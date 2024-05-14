В Башкирии продолжается ремонт «фонящих» дорог

В Кугарчинском районе в прошлом году привели в порядок дороги на 13-ти улицах райцентра. А это порядка 20 км. Проблему «фонящих дорог» решили благодаря программе, инициированной главой республики Радием Хабировым. На некоторых улицах Мраково асфальт не обновлялся порядка 20 лет.

Кроме того, дороги отремонтировали во втором по величине населенном пункте района — селе Юмагузино. Также везде была нанесена новая дорожная разметка и установлены необходимые дорожные знаки.

Но не во всех районах качественно исполняется поручение главы региона привести «фонящие» дороги в порядок. Ситуацией в дорожном хозяйстве Радию Хабирову приходится управлять в ручном режиме. Выделяются миллиарды рублей для решения проблемы.

Но вот прошлогодние работы, к примеру, на трассе Сибай — Акъяр Радий Хабиров на оперативке назвал «крайне неудачно организованными». Ремонт там завершен лишь на 70%. Он поручил Минтрансу региона и контрольному управлению разобраться с этой и другими ситуациями. В том числе и некачественным исполнением.