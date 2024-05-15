В Башкирии будут премировать победителей конкурса произведений о подвигах в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «О конкурсном отборе художественных произведений военно-патриотической тематики».
Согласно документу, конкурсный отбор будет проводиться с текущего года. В нем будут участвовать в том числе те художественные произведения, в которых представлены события и подвиги героев спецоперации на Донбассе.
Сообщается, что в дальнейшем конкурс будет проводиться на ежегодной основе. На эти цели будут выделять 10 млн рублей в год.
Правительство Башкирии получило указание определить источники финансирования расходов. Кроме того, в течение месяца будет утверждено положение о конкурсе с количеством получателей премий, порядком и условиями их получения, а также критериями отбора художественных произведений конкурсантов.