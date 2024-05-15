В Башкирии будут премировать победителей конкурса произведений о подвигах в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «О конкурсном отборе художественных произведений военно-патриотической тематики».

Согласно документу, конкурсный отбор будет проводиться с текущего года. В нем будут участвовать в том числе те художественные произведения, в которых представлены события и подвиги героев спецоперации на Донбассе.

Сообщается, что в дальнейшем конкурс будет проводиться на ежегодной основе. На эти цели будут выделять 10 млн рублей в год.