В ТРК «Башкортостан» прошло заседание Госкомитета по развитию институтов гражданского общества

По итогам прошлого года БСТ — это региональный канал номер один по доле смотрения и доле аудитории. Мы буквально сейчас были на выездном заседании комитета, и мне генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещания присылает статистику телеизмерения за 9 мая. Проанализировали все 21-е кнопки регионов Российской Федерации, и канал БСТ опять первый по доле телерадиосмотрения в этот день.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»