В ТРК «Башкортостан» прошло заседание Госкомитета по развитию институтов гражданского общества

Совещание в телестудии. В здании телерадиокомпании «Башкортостан» прошло выездное заседание Комитета Госсобрания республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Депутаты ознакомились с деятельностью, материально-технической базой телеканала. БСТ — лидер среди регионов России по аудитории. Телеканал входит в тройку лидеров телесмотрения, опередив даже федеральные. Основную часть круглосуточной эфирной сети занимает собственный контент.
На заседании также было отмечено, что переход на цифровой формат вещания поставил региональные телеканалы страны в сложную ситуацию. Действующий мультиплекс включает в себя 20 каналов, в будущем должна быть предусмотрена возможность включения местных каналов в единый цифровой пакет. С таким предложением депутаты подготовят обращение в федеральный центр.