В ТРК «Башкортостан» прошло заседание Госкомитета по развитию институтов гражданского общества

Совещание в телестудии. В здании телерадиокомпании «Башкортостан» прошло выездное заседание Комитета Госсобрания республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Депутаты ознакомились с деятельностью, материально-технической базой телеканала. БСТ — лидер среди регионов России по аудитории. Телеканал входит в тройку лидеров телесмотрения, опередив даже федеральные. Основную часть круглосуточной эфирной сети занимает собственный контент.

По итогам прошлого года БСТ — это региональный канал номер один по доле смотрения и доле аудитории. Мы буквально сейчас были на выездном заседании комитета, и мне генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещания присылает статистику телеизмерения за 9 мая. Проанализировали все 21-е кнопки регионов Российской Федерации, и канал БСТ опять первый по доле телерадиосмотрения в этот день.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

На заседании также было отмечено, что переход на цифровой формат вещания поставил региональные телеканалы страны в сложную ситуацию. Действующий мультиплекс включает в себя 20 каналов, в будущем должна быть предусмотрена возможность включения местных каналов в единый цифровой пакет. С таким предложением депутаты подготовят обращение в федеральный центр.

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