В Башкирии в День семьи поженились 62 пары

Сегодня в Международный день семьи в республике 62 влюбленные пары связали себя узами брака. Также Башкортостан присоединился к всероссийской акции «Объединяйтесь добром». Флешмоб охватил 14 городов страны в 11 часовых поясах.

У Галеевых семейный архив такой. Заветное желание мамы стать актрисой воплощается в жизнь, рождение четверых детей — не повод забыть о своих мечтах. Теперь они все вместе снимаются в фильмах.

Эмма Галяуова и Айаз Ганиев о детях еще не думают, пока сделали первый важный шаг. Молодоженов, решивших расписаться в разгар рабочей недели, поздравила руководитель Минтруда региона. Республиканской акции «Мы поженились в День семьи» уже семь лет.

Почти также, но уже в Москве было у трех других пар молодоженов из Башкортостана. Они поженились на площадке международной выставки «Россия». 150 пар влюбленных со всей страны прошли до главной уличной сцены. Там браки зарегистрировали сотрудники московского управления ЗАГС.

В Башкортостане более 59 тысяч многодетных семей. По их количеству республика первая в Приволжском федеральном округе и на седьмом месте в России. Увеличивается и число молодоженов. В 2023 году в неделю семьи поженились 173 пары, в этом — заявление в ЗАГС подали более 250.

Мероприятия в честь Международного дня семьи продолжатся — в Башкортостане традиционно организована неделя семьи. Каждый день разные акции, так, к примеру, в понедельник был сбор детских вещей, которые потом раздадут нуждающимся.

Также прошёл день благотворительной стрижки. «Объединились добром» по всей России — от Анадыря до Калининграда. Постричься могли семьи участников СВО, малоимущие, пенсионеры, дети-сироты, люди без определенного места жительства и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В Башкортостане работали четыре площадки.