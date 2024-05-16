В Уфе спасатели вытащили из реки 19-летнюю девушку

Сегодня утром экстренные службы Уфы получили информацию о том, что на реке Белой около железнодорожного моста человек находится в воде и зовет на помощь. Об этом информирует пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в воде девушку, которая хваталась за прибрежные кусты. Она была без сил.
Специалисты помогли ей забраться на борт и довезли до станции, откуда и вызвали «скорую». Медикам пришлось госпитализировать 19-летнюю пострадавшую.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: УГЗ г.Уфы