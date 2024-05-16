Советская площадь в Уфе получила международное признание

Народный художник России Салават Щербаков поделился с «Башинформом» воспоминаниями, как создавался комплекс: «Эта работа была очень важной и значительной для нашего коллектива — меня, Константина Александровича Донгузова, конечно, Главы и руководства республики. Для нашей страны, для мировой истории это очень большая тема — самая кровопролитная война, самая большая Победа нашей страны в Великой Отечественной войне. Тут же возникает вторая тема, что это именно Башкирия, Уфа, конкретная Советская площадь. Когда всё это сошлось, нам нужно было на должном уровне всё это исполнить, чтобы это соответствовало нашей большой задаче. Включились все, кто нас консультировал, возникло само решение статуи, был большой конкурс. В понимание города, площади, пульса города, установку колоннады неоценимый вклад внес Радий Фаритович Хабиров. Получилось, что это не только исторический, смысловой, скульптурный памятник, а ансамбль с учетом ткани города, его центральной части, которая была готова принять этот памятник в художественно-архитектурном смысле. Эта площадь была спящая. Все разные здания, объекты, которые стоят вокруг, начиная с XIX века, ранней советской эпохи, потом эпохи 1950-х годов — очень интересные. Они проснулись, мы их разбудили — колоннада и памятник собрали их воедино — в ансамбль не только памятника и колоннады, а еще и площади и прилегающих улиц. В процессе Радий Фаритович щедро делился с нами мыслями — спрашивал, предлагал, подавал идеи, которые родились в его голове, в его чувствах, в его понимании. Мы получали не только вдохновение, а архитектурную конкретику. Я даже Радию Фаритовичу сказал, что считаю его в нашем коллективе и архитектором, и скульптором по созданию образов. Это очень хорошо, что всё совпало, было единодушие, понимание. Я очень благодарен Главе республики и судьбе. Очень важно, что и конкретная тематика решена, и окружение. Сейчас это место пользуется популярностью у жителей города, Башкирии и гостей Уфы. Люди приходят с удовольствием, и мероприятия проводятся совершенно разные — от детских, веселых, до патриотических, серьезных. Всё это отметили эксперты, нас поздравило руководство конкурса. Оценки и отзывы я слышал еще до конкурса, много выступали, писали в прессе, люди даже подходили на улице. Нам посчастливилось участвовать в таком проекте. Эта работа получилась очень интересная, очень важная для нас».