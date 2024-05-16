Советская площадь в Уфе получила международное признание

Советская площадь в Уфе всего за два года стала одной из главных достопримечательностей Башкирии. Идея площади органично смешала любовь к столице и дань драматичным мгновениям истории.
Символично, что в год 450-летия Уфы проект мемориального комплекса — памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе получил международное признание. Он был отмечен наградой Х Международного конкурса НОПРИЗ (Национальное объединение проектировщиков и изыскателей). Организация объединяет профессиональных проектировщиков, входящих в региональные союзы СРО. На конкурсе было представлено 1412 проектов со всей страны и 11 государств, в числе которых Италия, Китай, Сербия, Индонезия и другие. По итогам конкурса будет выпущена книга лучших проектов 2023 года.
Авторам комплекса — скульптору Салавату Щербакову и архитектору Константину Донгузову на церемонии награждения победителей был вручен диплом первой степени в номинации «Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды (реализованный)».
Инициатором преображения Советской площади с рождением на ней мемориала, где каждая деталь наполнена глубоким смыслом, стал Глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров курировал весь проект от начальной идеи до триумфального воплощения.
Народный художник России Салават Щербаков поделился с «Башинформом» воспоминаниями, как создавался комплекс: «Эта работа была очень важной и значительной для нашего коллектива — меня, Константина Александровича Донгузова, конечно, Главы и руководства республики. Для нашей страны, для мировой истории это очень большая тема — самая кровопролитная война, самая большая Победа нашей страны в Великой Отечественной войне. Тут же возникает вторая тема, что это именно Башкирия, Уфа, конкретная Советская площадь. Когда всё это сошлось, нам нужно было на должном уровне всё это исполнить, чтобы это соответствовало нашей большой задаче. Включились все, кто нас консультировал, возникло само решение статуи, был большой конкурс. В понимание города, площади, пульса города, установку колоннады неоценимый вклад внес Радий Фаритович Хабиров. Получилось, что это не только исторический, смысловой, скульптурный памятник, а ансамбль с учетом ткани города, его центральной части, которая была готова принять этот памятник в художественно-архитектурном смысле. Эта площадь была спящая. Все разные здания, объекты, которые стоят вокруг, начиная с XIX века, ранней советской эпохи, потом эпохи 1950-х годов — очень интересные. Они проснулись, мы их разбудили — колоннада и памятник собрали их воедино — в ансамбль не только памятника и колоннады, а еще и площади и прилегающих улиц. В процессе Радий Фаритович щедро делился с нами мыслями — спрашивал, предлагал, подавал идеи, которые родились в его голове, в его чувствах, в его понимании. Мы получали не только вдохновение, а архитектурную конкретику. Я даже Радию Фаритовичу сказал, что считаю его в нашем коллективе и архитектором, и скульптором по созданию образов. Это очень хорошо, что всё совпало, было единодушие, понимание. Я очень благодарен Главе республики и судьбе. Очень важно, что и конкретная тематика решена, и окружение. Сейчас это место пользуется популярностью у жителей города, Башкирии и гостей Уфы. Люди приходят с удовольствием, и мероприятия проводятся совершенно разные — от детских, веселых, до патриотических, серьезных. Всё это отметили эксперты, нас поздравило руководство конкурса. Оценки и отзывы я слышал еще до конкурса, много выступали, писали в прессе, люди даже подходили на улице. Нам посчастливилось участвовать в таком проекте. Эта работа получилась очень интересная, очень важная для нас».
Почетный президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин, занимавшийся реставрацией комплекса Царицыно, отметил, что региональные проекты не уступают столичным, а качество работ постоянно повышается. Жюри оценило профессионализм, уровень решений, энергетическую эффективность (низкий углеродный след и использование натуральных материалов). Москвичи высоко оценили воссоздание русской классической традиции и то, что при создании памятника использовали редчайшую и практически забытую технологию, когда колонны такой высоты собираются, как в Древней Греции и Риме, из выточенных каменных барабанов.
Уфа задает тренд
Уфа среди российских городов задает тренд возрождения национальной идентичности, отметил заслуженный архитектор Башкирии Константин Донгузов: «Проект Советской площади стал очень заметным событием в профессиональной практике России. Благодаря очень высокому уровню художественной проработки образа генерала Шаймуратова, выполненного академиком Салаватом Щербаковым, и высоким уровнем классического архитектурного стиля, который представляет собой обрамление этого памятника, то есть колоннаду, и то, как она вписана в окружающий ансамбль Советской площади — это стало очень заметным явлением на фоне других проектов. На конкурсе проектов в классике практически больше не было. Классика сегодня является не основным стилем современной архитектуры, не только в России, но и в мире. И она в какой-то степени начала играть роль ретро-авангарда, который представляется некой альтернативой мейнстриму. Уфа, можно сказать, задает тренд классического архитектурного подхода, который является органическим и градостроительно уместным. Во всем мире сейчас происходит очень интересный тренд возрождения, преобразования центров, испорченных модернистской застройкой. После Второй мировой войны она превратилась в массовое явление, сегодня является мейнстримом. Исторические центры сегодня заняты переделкой и изъятием из своей ткани модернистских построек и возвращением на их место хорошо, высококачественно сделанной исторической архитектуры. Историческая архитектура приходит на их место, вытесняет старые модернистские включения, которые сносятся».
Помощник президента России, историк Владимир Мединский напомнил историю посмертного присуждения легендарному комдиву Шаймуратову звания Героя России, которое состоялось благодаря усилиям действующего Главы республики Радия Хабирова: «История этого памятника уникальна. Еще в 2015 году в селе Шаймуратово, где родился Минигали Шаймуратов и которое сейчас носит его имя, появился памятник легендарному генералу, его устанавливали вместе с Российским военным обществом. После этого в архивах Москвы удалось найти орден Красной Звезды, которым генерал Шаймуратов был награжден еще в 1943 году, но получить его не успел, потому что через несколько дней погиб в боях под Ворошиловградом, современным Луганском. Орден затерялся вместе с документами, но мы нашли его и сейчас он хранится в музее в Башкортостане. Спустя несколько лет после того, как история Шаймуратова прозвучала на центральных каналах, в Москве, после того как о ней было доложено Президенту, по инициативе Радия Хабирова генералу Шаймуратову было посмертно присуждено звание Героя России. И в 2022 году в центре Уфы появился замечательный мемориал, лучший проект, который является не только жемчужиной города, а всей республики, может, и всей нашей страны. Я уверен, что без особого внимания властей республики, слаженной работы скульптора Салавата Щербакова, без любви к нашей общей истории такой прекрасный проект осуществить бы не удалось. Слава Богу, получилось».
Народный художник России Василий Нестеренко сравнил памятник Шаймуратову с лучшими подобными образцами, установленными в столицах России и других странах.
Уфимский историк, начальник экспертного отдела Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ Азамат Буранчин считает, что победа в данном конкурсе является логичной.
История и новая жизнь Советской площади
Советская площадь на углу улиц Советской и Пушкина в Кировском районе Уфы — место историческое, окруженное зданиями с интересной судьбой — Дворянское собрание (ныне Уфимский институт искусств), Мариинская гимназия (ныне третья гимназия), здание Совнаркома (ныне минсельхоз), здание компании «Башнефть» и другими.
Это единственная площадь, созданная в советское время в Новой Уфе. В 1930–60-е годы Советская площадь была главной городской площадью. В годы войны отсюда отправлялись на фронт солдаты. На ней проводились демонстрации, различные городские праздники. В декабре 1955 года на площади появилась первая городская ёлка. В ночь на 1 января 1967 года на здании «Башнефти» на площади пробили куранты. Многие годы в 8 утра они будили город песней об Уфе, впоследствии в 90-е годы город стал просыпаться под гимн республики. Главным украшением площади была цветочная клумба в центре. Зимой здесь устанавливалась огромная новогодняя ель и разворачивался красочный городок с ледяными скульптурами и горками.
В 2000-е годы Советская площадь в Уфе утратила былую славу: она превратилась в большую автопарковку, заставленную машинами разных мастей, и являла собой грустное зрелище. Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года по инициативе Главы Башкортостана.
Строители расширили территорию площади, ряд старых лип заменили молодыми саженцами, которые выбрали сами уфимцы: декоративный клён, рябина, кусты сирени. Была благоустроена территория вокруг: на улице Советской полностью обновили дорожное полотно, обустроили ливневую канализацию, увеличили тротуары, установили систему наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, разместили скамейки необычной формы. Перед Башкирским государственным педагогическим университетом имени Мифтахетдина Акмуллы появился сквер «Студенческий». Такой же красивый скверик украсил и площадку перед Детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова.
Тогда же началась большая работа по созданию мемориального комплекса с центральной фигурой памятника Герою России, легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Торжественное открытие состоялось в День Республики, 11 октября 2022 года.
Мемориальный комплекс насыщен многочисленными деталями, ни одна из которых не является случайной или проходной. Здесь можно изучать как недавнюю, так и древнюю историю башкирского народа.
По словам скульптора, сам Минигали Шаймуратов представлен в напряженный момент кавалерийской атаки. В его смелой решительной позе отражены черты характера этого выдающегося человека — бесстрашного кавалериста. В руке у Шаймуратова шашка и кавалерийская плетка, которая взята с памятника Салавату Юлаеву. На фасаде постамента размещен геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России. На щите надпись: «Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову».
Место притяжения туристов
В Уфе с Советской площади торжественно провожают и встречают башкирские добровольческие отряды — участников специальной военной операции. В такие дни на Советскую площадь торжественно вносятся государственные флаги России и Башкортостана, а также знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
В октябре прошлого года на Советской площади у памятника легендарному комдиву, Герою России Минигали Шаймуратову появилась вахта Почетного караула, который выставляется каждую субботу.
Чуть позже на Советской площади были установлены небольшие кабинки для Почетного караула, как у стен Кремля в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата. Это делается для того, чтобы те, кому выпадет честь нести почетную вахту на Советской площади, не мерзли в суровые морозы.
Советская площадь стала местом притяжения туристов. В 2021 году на Советской площади Уфы заработал плоскостной фонтан с подсветкой. А куранты на Советской площади ежедневно в 12 часов играют песню «Шаймуратов-генерал» Загира Исмагилова на стихи Кадыра Даяна.
Теперь это любимое место отдыха десятков тысяч горожан и место проведения культурных событий международного уровня — от детских до академических: международная книжная ярмарка «Китап-байрам», всероссийский фестиваль игр «Айда играть», Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев», фестиваль классической музыки «Романтика осени» и другие яркие мероприятия.
Постепенно Советская площадь может стать такой же многофункциональной, как Дворцовая площадь в Петербурге или как Красная площадь в Москве. Парадная, государственная и в то же время предназначенная для народных гуляний, новогодней ёлки, спортивных соревнований, показов, концертов.
Сегодня Советская площадь находится в развитии: каждое событие вписывает новую страницу в книгу ее истории. Каждый житель республики, гость Уфы считают своим долгом прийти на площадь, чтобы увидеть памятник Герою России, проникнуться неповторимой атмосферой, подышать воздухом Уфы — современного мегаполиса с богатым историческим прошлым.
Фото: ИА «Башинформ».