В Башкирии почтили память Артура Ахметханова

В Салаватском районе почтили память генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. Возложили цветы к бюсту в день смерти, 14 мая. Он ушел из жизни пять лет назад после продолжительной болезни.

Политического и общественного деятеля Артура Ахметханова не стало пять лет назад. Но память о нем все еще жива. Минута молчания – дань уважения генерал-лейтенанту. Свою жизнь Артур Фарвазович посвятил служению Отечеству и защите граждан, раскрывал особо тяжкие преступления и лично участвовал при задержании убийц и воров, задерживал целые банды и террористов. Он остался в памяти сослуживцев как мудрый руководитель, надежный товарищ и верный друг. А вот в семье его запомнили чутким, внимательным и понимающим сыном, любящим мужем и отцом.

От оперуполномоченного уголовного розыска до министра внутренних дел Республики Северная Осетия – Алания. А с созданием нового ведомства возглавил в Приволжском округе Росгвардии одно из важнейших направлений. Вернувшись в родную республику, он исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур.