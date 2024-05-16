В Башкирии в лесу пропали инвалид по зрению и двое детей

Накануне днем компания друзей из села Хамитово отправилась на пикник и заблудились.

По информации пресс-службы Госкомитета Башкирии по ЧС, отдыхать в лес пошли 22-летний парень (инвалид по зрению), 13-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Девочка сняла видеоролик с места и отправила родным. Родители решили искать детей самостоятельно, но поиски результатов не принесли.

Тогда к ним присоединились спасатели, правоохранители, сотрудники Администрации района, поисковики отряда «ЛизаАлерт», местные жители, лесники и егерь.