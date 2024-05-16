В Башкирии задержан подозреваемый в избиении школьников

В Салавате силовики задержали 20-летнего парня, который напал на подростков и избил их. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

По предварительной версии правоохранителей, 11 мая, находясь под воздействием алкоголя, молодой человек подошел к компании школьников и попросил у них электронную сигарету.

В ответ получил отказ, за что избил четверых детей. Бил по голове и лицу. А после скрылся с места преступления со своими друзьями на ВАЗ-2115.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.